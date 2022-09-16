الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 16-9-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب فروق التوقيت، وتناشد دار الإفتاء المسلمون دائمًا بمراعاة فروق التوقيت بين المحافظات.

مواعيد الصلاة اليوم

وتعرض «الدستور» لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في مصر باختلاف المحافظات. 

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة الفجر 4:12 صباحًا. 

مواقيت الصلاة الظهر 11:50 صباحًا.

مواقيت الصلاة العصر 3:20  مساءً.

مواقيت الصلاة المغرب 6:02  مساءً.

مواقيت الصلاة العشاء 7:19  مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة  الفجر 4:16 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:56 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:26 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:06 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:25 مساءً.

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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة الفجر 4:07 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:46 صباحًا.

مواقيت الصلاة و  أذان العصر 3:16 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 5:57 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:15 مساءً.  

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة و الفجر 4:48 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 12:20 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:47 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:28 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

مواقيت الصلاة الفجر 4:17 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:52 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:21 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:01 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:17 مساءً.

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مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت الصلاة الفجر 4:02 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:38 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:07  مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 5:48 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:04 مساءً.

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مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة في اسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 16-9-2022

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