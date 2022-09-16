تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 16-9-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب فروق التوقيت، وتناشد دار الإفتاء المسلمون دائمًا بمراعاة فروق التوقيت بين المحافظات.

مواعيد الصلاة اليوم

وتعرض «الدستور» لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في مصر باختلاف المحافظات.

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة الفجر 4:12 صباحًا.

مواقيت الصلاة الظهر 11:50 صباحًا.

مواقيت الصلاة العصر 3:20 مساءً.

مواقيت الصلاة المغرب 6:02 مساءً.

مواقيت الصلاة العشاء 7:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة الفجر 4:16 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:56 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:26 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:06 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة الفجر 4:07 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:46 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:16 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 5:57 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة و الفجر 4:48 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 12:20 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:47 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:28 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

مواقيت الصلاة الفجر 4:17 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:52 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:21 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:01 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت الصلاة الفجر 4:02 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:38 صباحًا.

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:07 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 5:48 مساءً.

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:04 مساءً.