الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات أمام مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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تبادلت أرمينيا وأذربيجان، الخميس، الاتهامات أمام مجلس الأمن الدولي بالمسؤولية عن المواجهات العنيفة التي وقعت في الأيام الماضية على حدودهما، فيما قالت الأمم المتحدة إن ليس بامكانها التحقق من مزاعم الطرفين.

وقال السفير الأرميني لدى الأمم المتحدة مير مارجريان: إن "هذا العدوان هو رد أذربيجان على جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الدولية"، معتبرا أنه "عبر أعمال العدوان هذه" اختارت باكو "حلا عسكريا للنزاع".

أضاف: "نتلقى معلومات مفادها أن وقف إطلاق النار الهش مهدد" متهما أذربيجان "بالتحضير لهجوم عسكري جديد".

وكان يجري احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا، الوسيط التقليدي في هذه المنطقة، صباح الخميس على الحدود بعد يومين من الاشتباكات التي خلفت أكثر من 170 قتيلا. 

وهذا التصعيد غير مسبوق منذ عام 2020 ، ويهدد بنسف عملية السلام الهشة بين هذين البلدين المتنافسين في القوقاز.

من جهته رفض سفير أذربيجان لدى الأمم المتحدة يشار تيمور أوجلو علييف، كل "مزاعم" أرمينيا متهماً يريفان بالسعي الى "نسف عملية التطبيع الهشة بعد النزاع".

وقال: إن "هذه الاتهامات التي تستند الى بدع وتحريف المعلومات وخدع تظهر أن أرمينيا بعيدة عن احترام التزاماتها الدولية".

صعوبة التأكد من الاتهامات

من جانبها تقول الأمم المتحدة: إنه "ليس بامكانها تأكيد او نفي هذه المعلومات في ظل عدم وجود مراقبين على الأرض".

وقال مساعد الأمين العام للامم المتحدة المكلف شؤون أوروبا وآسيا الوسطى ميروسلاف ينكا: إن "البلدين وجها رسالة إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن يدينان فيهما انتهاكات وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 برعاية روسيا، وانتهاكات لأراضيهما".

وأضاف: أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق من هذه المعلومات أو تأكيدها".

وتابع أن "أحداث هذا الأسبوع هي تذكير صارخ بأن التوترات بين أرمينيا وأذربيجان قادرة على زعزعة استقرار المنطقة".

ودعا عدد من أعضاء مجلس الأمن الى الحوار ورحبوا بوقف إطلاق النار.

أرمينيا أذربيجان تبادل الاتهامات مجلس الأمن الامم المتحدة خرق اتفاق وقف اطلاق النار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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