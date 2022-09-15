الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك شبكة بث فضائي غير مرخصة بالإسكندرية

الامن
الامن
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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها  لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها، وأسفرت جهودها عن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون ترخيص" وكذا إدارة شبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالإضافة إلى إمتلاكه محل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى – الأمن العام” ومديرية أمن الإسكندرية، استهدفت قوة من ضباط الإدارة، مقر الشبكة ومحطات التقوية وألقت القبض على مالك الشبكة “مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية” وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على عدد كبير من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية الاستقبال والبث أبرزها "أجهزة إستقبال وبث إشارة ومعالجتها وفك الشفرة، وحدات معالجة، محطات تقوية وإرسال، أجهزة ريسيفر ، أجهزة رواتر كما تم إستهداف محل بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (وحدة معالجة مركزية – عدد 16 أجهزة "ريسيفر"- عدد 12 قطعة ""LNB) وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

وتبين من المعاينة أن الشبكة ومحطات التقوية تغطى نطاق محافظة الإسكندرية ومناطق من محافظة البحيرة وتقدم الخدمة لحوالى (90000) مشترك نظير مبلغ مالى يحصل منهم شهرياً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

شبكة بث فضائي غير مرخصة 90 ألف شخص الإسكندرية معلومات وتحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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