الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة تزوير مستندات

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية واصطناع وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وتلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة معلومات مفادها قيام  3 متهمين، بمزاولة نشاط غير مشروع في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبحوزته 4 أختام منسوب صدورها لجهات حكومية "وشهادات مزورة و3 رخص مرورية، وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد الأختام المضبوطة بحوزته  وذلك بمساعدة آخرين واعترف المتهم على شركائه في التزوير وتم ضبطهما وبحوزتهما جهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة وأختام والمستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

محكمة جنايات تشكيل عصابي السجن المشدد 5 سنوات تزوير منشأة ناصر

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سلاح الشائعات

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