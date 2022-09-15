الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 سنوات لعاطل في اتهامه بحيازة الهيروين بالقاهرة

الهيروين
الهيروين
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاطل بالسجن 3 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الهيروين بغرض الاتجار، وسلاح أبيض فى القضية رقم 8004 لسنة 2022 جنايات المقطم.

وكشف  أمر إحالة أن المتهم “إسلام.م”، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحا أبيض مطواة بغير الضرورة المهنية أو الحرفية.

وجاء في أقوال مجرى التحريات بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فاستصدر إذنًا بضبطه وتفتيشه، فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر على 21 لفافة، وقطعتين من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدي وسلاح أبيض مطواه.

محكمة جنايات القاهرة عاطل السجن 3 سنوات مخدر الهيروين سلاح أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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