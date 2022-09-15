الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة وعشيقها يعذبان ابنها حتى الموت ويلقيان الجثة في القمامة بالسلام

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت منطقة السلام واقعة مأساوية عندما أقدمت سيدة وعشيقها على قتل طفلها البالغ عمره 3 سنوات، ثم القوا الجثة فى القمامة.

وتعود الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة أخطارا من شرطة النجدة مفاده عثور عمال على جثة لطفل ملقاة في القمامة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل عمرة 3 سنوات ومجهول الهوية وعلى جسده أثار ضرب وتعذيب، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت قيام سيدة بإلقاء الجثة في مكان العثور عليها.

وبعمل التحريات تم تحديد هويتها وأماكن تواجدها وأضافت التحريات أن المتهمة ترتبط بعلاقة غير شرعية بشخص وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

السلام سيدة وعشيقها قتل طفلها شرطة النجدة قسم شرطة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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