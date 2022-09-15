سيدة وعشيقها يعذبان ابنها حتى الموت ويلقيان الجثة في القمامة بالسلام

شهدت منطقة السلام واقعة مأساوية عندما أقدمت سيدة وعشيقها على قتل طفلها البالغ عمره 3 سنوات، ثم القوا الجثة فى القمامة.

وتعود الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة أخطارا من شرطة النجدة مفاده عثور عمال على جثة لطفل ملقاة في القمامة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل عمرة 3 سنوات ومجهول الهوية وعلى جسده أثار ضرب وتعذيب، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت قيام سيدة بإلقاء الجثة في مكان العثور عليها.

وبعمل التحريات تم تحديد هويتها وأماكن تواجدها وأضافت التحريات أن المتهمة ترتبط بعلاقة غير شرعية بشخص وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.