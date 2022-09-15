الخميس 15 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

الزيارة
الزيارة
ads

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولى قطاع التربية والتعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية، ضمن خطة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي 2022 /2023، والمقرر انطلاقه أول أكتوبر 2022.

تستعد أكثر من 1200 مدرسة لاستقبال ما يزيد على 767 ألفًا و650 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والفني.

وأشار وكيل الوزارة محمد عبدالتواب إلى استمرار المتابعة الميدانية، للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، بجانب تواصل الاجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية وفي حضور موجهي ومتابعي ومديري المراحل التعليمية ومديري المدارس بمراحلها المختلفة على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

وزار وكيل الوزارة المدرسة الثانوية الفندقية بشرق النيل، وتفقد حجرات الدراسة والمعامل وأماكن تدريب الطلاب، وتابع سجلات الحضور والانصراف وتوزيع أعضاء هيئة التدريس وموقف الكتب.

وكلف مدير الإدارة التعليمية بتشكيل لجنة من الإدارة والتعليم التجاري للوقوف على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، حيث تم التأكيد على أهمية إعداد خطة تدريبية لتأهيل وتدريب طلاب المدرسة والاستفادة من إمكانات المدرسة بشكل يؤهلهم لسوق العمل، مع سرعة الانتهاء من أعمال الجداول المدرسية وتوزيع المعلمين واستقرارهم في الجدول المدرسي ومتابعة استلام الكتب المدرسية.

في سياق آخر، يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، سلسلة اجتماعاته لمراجعة خطط  القطاعات الحيوية والمرافق الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادًا لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك (صقر 103) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية على مدار 3  أيام بداية من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، والذي يتضمن عمل محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة والأزمات التي قد تواجه القطاع الخدمي وآليات التعامل الناجح معها وإدارة الأزمة بفاعلية والتخفيف من حدة أضرارها حال حدوثها.

التربية والتعليم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجدول المدرسي تدريب الطلاب بني سويف هيئة التدريس محافظ بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني

رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي لحجز شقق الإعلان 16 لسنة 2022 فور طرحها

إخلاء سبيل 46 محبوسًا احتياطيًا بينهم هيثم محمدين

مصدر: ارتفاع صادرات الغاز المصرى إلى 406% خلال 2021-2022

أسماء الـ46 المخلى سبيلهم من المحبوسين احتياطيًا اليوم

التفاصيل المالية لصفقات الأهلى الجديدة خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«فاطمة تعلبة».. وإدارة الوعى العلمى

د هند جاد

قوة «نون».. وفقه الرجال

حسين دعسة

فاجعة انهيار عمارة سكنية.. صرخة الملك عبدالله.. نحو الإنقاذ والنجاة

د. أحمد مجاهد

صلاح جاهين.. شاعر الحلم المكسور

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «٣»

ماجد حبته

نحو نظام عالمى أكثر عدلًا

أحمد الصغير

زيارة الرئيس السيسى لقطر والرد على حملة المتربصين!

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

صور

جولة «الدستور» داخل مستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

محطة تل أبيب

المزيد

تصاعد التوترات بالضفة الغربية: أمريكا تسعى لضمان التنسيق الأمنى بين إسرائيل والسلطة

لأول مرة.. وزير الخارجية الإماراتى يصل إسرائيل

الأمم المتحدة: قصف إسرائيل مطار دمشق أوقف وصول المساعدات إلى سوريا