محافظ بنى سويف يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولى قطاع التربية والتعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية، ضمن خطة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي 2022 /2023، والمقرر انطلاقه أول أكتوبر 2022.

تستعد أكثر من 1200 مدرسة لاستقبال ما يزيد على 767 ألفًا و650 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والفني.

وأشار وكيل الوزارة محمد عبدالتواب إلى استمرار المتابعة الميدانية، للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، بجانب تواصل الاجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية وفي حضور موجهي ومتابعي ومديري المراحل التعليمية ومديري المدارس بمراحلها المختلفة على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

وزار وكيل الوزارة المدرسة الثانوية الفندقية بشرق النيل، وتفقد حجرات الدراسة والمعامل وأماكن تدريب الطلاب، وتابع سجلات الحضور والانصراف وتوزيع أعضاء هيئة التدريس وموقف الكتب.

وكلف مدير الإدارة التعليمية بتشكيل لجنة من الإدارة والتعليم التجاري للوقوف على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، حيث تم التأكيد على أهمية إعداد خطة تدريبية لتأهيل وتدريب طلاب المدرسة والاستفادة من إمكانات المدرسة بشكل يؤهلهم لسوق العمل، مع سرعة الانتهاء من أعمال الجداول المدرسية وتوزيع المعلمين واستقرارهم في الجدول المدرسي ومتابعة استلام الكتب المدرسية.

في سياق آخر، يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، سلسلة اجتماعاته لمراجعة خطط القطاعات الحيوية والمرافق الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادًا لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك (صقر 103) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية على مدار 3 أيام بداية من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، والذي يتضمن عمل محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة والأزمات التي قد تواجه القطاع الخدمي وآليات التعامل الناجح معها وإدارة الأزمة بفاعلية والتخفيف من حدة أضرارها حال حدوثها.