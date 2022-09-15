الخميس 15 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إزالة تعديات وإشغالات في حملة لشرطة المرافق بالجيزة

إزالة تعديات وإشغالات
إزالة تعديات وإشغالات
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أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية بالتنسيق مع شرطة المرافق، ومسؤولي الأحياء بالمحافظة، استهدفت عدة مناطق منها المنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، والدقي، والعجوزة، وإمبابة، لإزالة الإشغالات والتعديات، من الميادين والشوارع.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 122 مخالفة تعدي وإشعال طريق، خاصة بمحلات تجارية وباعة متجولين، ومقاهي عشوائية، وإزالة إعلانات بدون ترخيص، وأوتاد حديدية. 

وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجَّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

الجيزة حملة أمنية شرطة المرافق المنطقة الأثرية العجوزة

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وائل لطفي

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