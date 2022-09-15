الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الدفاع المدني يستخرج جثة سائق وصديقه من أسفل سيارة نقل فى حادث بالشرقية

جثة سائق
جثة سائق
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لقى سائق وصديقه من محافظة البحيرة مصرعهما، صباح اليوم، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة نقل بأخرى جامبو، أعلى الطريق الإقليمى طريق بلبيس العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم انتداب الدفاع المدنى لاستخراج الجثتين من السيارة الجامبو وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمى طريق بلبيس العاشر من رمضان.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات تصادم سيارتين نقل وجامبو أعلى الطريق بسبب السرعة وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الجامبو ويدعى " صبحى م ع " 34 عاما مقيم البحيرة دمنهور، وصديقه 25 عاما، وتم الاستعانة بالدفاع المدنى لاستخراج الجثتين من السيارة الجامبو، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارى رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وجارى تحرير محضر بالواقعة.

سائق وصديقه البحيرة حادث تصادم تصادم سيارة نقل الطريق الإقليمي طريق بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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