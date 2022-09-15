الخميس 15 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل بجرح طعني بالصدر على يد جزارين في مشاجرة بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم أول سوهاج وضبط 3 أشخاص من المشاركين فيها من بينهم عامل مصاب بجرحين طعنيين بالصدر" - وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم ووجود مصاب تمت السيطرة على المشاجرة وتعين الخدمات الأمنية اللازمة لمتابعة الحالة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أسامة طنطاوي مفتش مباحث قسم أول والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث القسم بوجود مشاجرة ومصاب دائرة القسم "طرف أول" محمد ص م ك 36 سنة عامل مصابًا "بجرحين طعنيين بالصدر" - وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وبين "طرف ثان" محمد م ر ح 30 سنة جزار ويوسف م ر ح 19 سنة جزار والطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين" تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجير ولهو الأطفال تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

سوهاج مشاجرة مصاب جزار مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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