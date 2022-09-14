بعد محادثة بوتين.. جوتيريش: فرص السلام فى أوكرانيا ضئيلة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بحث معه أيضًا في صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، إن فرص السلام في أوكرانيا "ضئيلة في هذه المرحلة".

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي: "لدي شعور بأننا بعيدون جدا عن السلام. سأكذب إن قلت أن ذلك قد يحصل قريبا".

أضاف: "ليس لدي أوهام. في هذه المرحلة فرص التوصل إلى اتفاق سلام ضئيلة" مؤكدا أن وقفا لاطلاق النار "غير وارد" حتى.

وتابع: "أواصل اتصالاتي مع الجانبين وآمل في أن نتمكن يوما من الوصول الى مباحثات على مستوى أعلى".

تصدير المواد الأغذية والأسمدة

في الاثناء يواصل جوتيريش المباحثات المتعلقة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

وبحث مع فلاديمير بوتين في إمكانية "تمديد وتوسيع" اتفاق 22 يوليو حول صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقع أن يستمر 120 يوما.

ووقع اتفاقان في 22 يوليو برعاية الأمم المتحدة للسماح من جهة بتصدير الحبوب الأوكرانية المتوقفة؛ بسبب الحرب ومن جهة أخرى تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وسمحت الصفقة الأولى باخراج ما يقارب 3 ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا، في حين تقول روسيا إن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لا تزال تخضع لعقوبات غربية تستهدف موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وقال جوتيريش الأربعاء، "هناك صادرات من المواد الغذائية والأسمدة الروسية لكن بمستوى أقل بكثير مما هو مرغوب وضروري"، مشيرا إلى أنه بحث مع فلاديمير بوتين في "العقبات التي لا تزال قائمة" أمام هذه الصادرات.

أضاف: "هناك مباحثات حول إمكانية قيام روسيا بتصدير الأمونيا عبر البحر الأسود".

وذكر جوتيريش أن "وضع الأسمدة في العالم مأسوي" مكررا مخاوفه من نقص الغذاء في العالم في عام 2023.

ونوه إلى أنه ناقش مع بوتين قضية أسرى الحرب ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية.