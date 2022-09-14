ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كيلو حشيش بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري في المنيرة الغربية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى قيام 3 عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنيرة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري ومبلغ مالي.

بمواجهتهم، أقر المتهمون بالاتجار بالمضبوطات، فتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.