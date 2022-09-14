الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

9 مصابين إثر حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل
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أُصيب 9 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، في حادث انقلاب «تروسيكل» بمنطقة دمو، في محافظة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل عند مدخل مدينة دمو ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبَّين إنقلاب ترويسكل عند مدخل دمو اتجاه طريق أسيوط الغربي.

وأسفر الحادث عن 9 مصابين وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

محافظة الفيوم منطقة دمو انقلاب تروسيكل مصابين ثروت المحلاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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