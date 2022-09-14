9 مصابين إثر حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

أُصيب 9 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، في حادث انقلاب «تروسيكل» بمنطقة دمو، في محافظة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل عند مدخل مدينة دمو ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبَّين إنقلاب ترويسكل عند مدخل دمو اتجاه طريق أسيوط الغربي.

وأسفر الحادث عن 9 مصابين وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.