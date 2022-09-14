الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ3 عاطلين يتاجروا في المخدرات بسوهاج

عاطلين
عاطلين
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الأربعاء، بمعاقبة المتهمين "ر.ع" عاطل و"ع.ع" عاطل و"م.ط" عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، كما عاقبت المتهم"ع.م" عاطل بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة الشابو والحشيش وعقار "الميتامفيتامينات" المخدر وعقار "البريجابالين" و"البنزوهيكسول "المخدرين بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام2022، بدائرة مركز أخميم عندما وردت لمكتب مكافحة المخدرات بسوهاج ، مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة الحشيش والشابو.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وكشفت التحريات أن المتهمين يكونون تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة متخذين من مسكن أحدهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

 وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم 37 قطعة حشيش و25 كيس صغير وكبير من الشابو وعقار "الميتامفيتامينات" المخدر وعقار و"البريجابالين" و"البنزوهيكسول "المخدرين كانت معدة للبيع ومبالغ مالية كبيرة وسلاح أبيض فيما تم ضبط المتهم الرابع وهو يتعاطى المواد المخدرة فى المنزل.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج المخدرات عاطلين المؤبد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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