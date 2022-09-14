الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحشيش» يقود عاملا للسجن 3 سنوات في الإسكندرية

الحشيش
الحشيش
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنية لشخص متهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 15119 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مخدر "الحشيش".
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،قيام المتهم " أ.م.ا" عامل بفندق، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم تحديد مكان تواجده وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي عدد 2 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة ، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

الإسكندرية طرب حشيش عامل السجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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