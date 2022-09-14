الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لطبيبة نساء تبيع «أطفال السفاح» بالغربية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، بمعاقبة أخصائية النساء والتوليد وعلاج العقم بالسجن بالسجن ثلاث سنوات؛ لاتهامها ببيع أطفال السفاح وإجراء عمليات الإجهاض داخل عيادتها بمركز زفتى.

كانت النيابة العامة قد وجهت بتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع العثور على الطفل الملقى بأكوام وتلال القمامة بالطريق العام.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يُفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بالعثور عاملة أثناء سيرها بالطريق العام بنطاق منطقة كفر عنان بمركز زفتى.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، ويرافقه العقيد أحمد زايد مفتش إدارة البحث الجنائي ورئيس وحدة تنفيذ الأحكام إلى مكان البلاغ، وتم العثور على طفل حديث الولادة ملقاة بأكوام، وتلال القمامة بمنطقة كفر عنان بنطاق المركز.

وتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي تطورات الواقعة، وتبين من التحريات الأمنية تورط سيدة تعمل في عيادة ومركز طبي شهير وشروعها في إلقاء الطفل حيًا باكوام القمامة على بعد مسافة قدرها 3 كيلومترات من موقع مركز الطبي.

الغربية السجن أطفال سفاح عمليات الإجهاض محكمة جنايات المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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