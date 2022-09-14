الأربعاء 14 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة فى المنوفية

حبس عصابة
حبس عصابة
ads

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل وسيدتين كونوا تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وسيدتين كونوا تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء حسن النحراوى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد تمكن الرائد أحمد عرفة، رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقيب أحمد الجنزورى، معاون مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط تشكيل عصابى بدائرة قسم شبين الكوم، تخصص فى التسول وسرقة متعلقات المواطنين بطريقة المغافلة، وهم "ب.م.ع"، 25 سنة، ومقيمة عرب الرمل مركز قويسنا ولها معلومات جنائية بوحدة مباحث مركز قويسنا "ف.ا.س"، 22 سنة، ربة منزل، ومقيمة عرب الرمل مركز قويسنا "م.ح.ع"، سائق، ومقيم طه شبرا مركز قويسنا وبحوزتهم مبالغ مالية وهواتف محمولة حصيلة السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية تشكيل عصابي سرقة متعلقات المواطنين التحقيقات مديرية أمن المنوفية عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: دمج الأديان فى دين واحد فكرة مدمرة وخيال عبثى

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات حركة تنشيط السياحة الوافدة

تراجع 3 جنيهات.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 سبتمبر  2022 فى الصاغة

مفتوح الآن.. تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

اليوم.. غلق باب التقديم للمرحلة الثانية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وزير الإسكان: فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب ضمن «سكن لكل المصريين 3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

محمد المعموري

الهجمة الإعلامية الشرسة على مصر

ماجد حبته

مصر تصنع الإلكترونيات

د. داليا مجدي عبدالغني

السلوكيات البيئية والتغيرات المُناخية

أميرة عبد الكريم

سيدتى حبى نفسك من أجل خدمة رأس المال أحيانا

د. القس صفوت البياضى

حربان باردتان فى عالم جديد ثنائى القطب

حسين دعسة

استراتيجيات متباينة في جبهات الحرب الروسية الأوكرانية

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

سفير إسرائيل بالمغرب يرد على اتهامه بالتحرش الجنسى

الجيش الإسرائيلى يجرى تدريبًا عسكريًا قرب الحدود مع قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على شعبنا يهدف لتصفية القضية