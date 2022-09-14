الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14 سبتمبر فى المحافظات المصرية

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة في أوقاتها كل يوم،  وذلك لأن الصلاة لها  فضل عظيم على العباد؛ فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم شعائر الدين، خاصة الصلاة في وقتها مصداقًا لما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن أيّ الأعمال أحبّ إلى الله-تعالى- فقال: «الصلاة على وقتها، قال: ثمّ أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثمّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله»، وقد دلّ الحديث الشري على أنّ الصلاة في وقتها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله.

 

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14 سبتمبر في القاهرة وبعض المحافظات 

ويقدم موقع "الدستور" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022، 18 صفر 1444 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022، 18 صفر 1444 هجرية:

 

مواعيد الصلاة في القاهرة  الأربعاء الموافق 14 سبتمبر

الفجْر: 4:10 ص

الشروق: 5:38 ص

الظُّهْر: 11:51 م

العَصر: 3:22 م

المَغرب: 6:03 م

العِشاء: 7:21 م

مواعيد الصلاة في الجيزة   الأربعاء الموافق 14 سبتمبر

الفجْر: 4:10 ص

الشروق: 5:38 ص

الظُّهْر: 11:51 م

العَصر: 3:22 م

المَغرب: 6:03 م

العِشاء: 7:21م

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية الأربعاء الموافق 14 سبتمبر

الفجْر: 4:14 ص

الشروق: 5:43 ص

الظُّهْر: 11:56 ص

العَصر: 3:27 م

المَغرب: 6:09 م

العِشاء: 7:28 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء الأربعاء الموافق 14 سبتمبر

الفجْر: 4:00 ص

الشروق: 5:27 ص

الظُّهْر: 11:40 ص

العَصر: 3:10 م

المَغرب: 05:51 م

العِشاء: 7:09 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط الأربعاء الموافق 14 سبتمبر

الفجْر : 04:14 ص

الشروق: 5:40 ص

الظُّهْر : 11:51 م

العَصر: 3:20 م

المَغرب: 6:02 م

العِشاء : 7:18 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان الأربعاء الموافق 14 سبتمبر

الفجْر : 4:11 ص

الشروق: 5:24 ص

الظُّهْر : 11:45 م

العَصر: 3:12 م

المَغرب: 5:54 م

العِشاء : 7:08م

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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