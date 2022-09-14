وضعتهم فى ملابسها الداخلية.. ضبط سيدة حاولت تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة الأيفون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معها.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طائرة خطوط طيران القطرية إشتبه جورج صفوت مأمور اللجنة الجمركية في راكبة مصرية الجنسية حاولت الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكها الشديد.

تم تحويلها لمأمور الصالة الخضراء ووجدت معها شيرين كمال العديد من مستحضرات التجميل فتم تحويلها إلى أحمد فتحي مأمور الصالة الحمراء وعند بداية التفتيش ظهرعليها التوتر والعصبية وعند الطلب منها التفتيش الذاتي وقعت مغشية عليها وبعد افاقتها تم تفتيشها ذاتيا من خلال بسمة شلبي وأخرجت 13 تليفون I phone 13 pro max من ملابسها الداخلية.

وبالعرض علي أحمد البسيوني المشرف علي العمل بالصالة الحمراء قام بتكليف أحمد فتحي مأمور الجمرك المكلف بالعمل بالصالة الحمراء بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 2 بلاي استيشن 5 والعديد من مستحضرات التجميل.

وقرر صبحي ربيع مدير الإدارة الأولي تحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.