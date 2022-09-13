الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالبة بكلية الإعلام سقطت من بلكونة منزلها فى الدقهلية

جثة
جثة
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لقيت طالبة بكلية الإعلام بإحدى الجامعات، اليوم الثلاثاء، مصرعها في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر سقوطها من الطابق السابع أثناء وجودها بالبلكونة، وتم نقل جثتها للمستشفى تحت تحفظ النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول فتاة فى العقد الثالث من عمرها جثة هامدة إلى مستشفى دكرنس العام، إثر نزيف بالمخ والبطن.

انتقلت قوات الشرطة للمكان محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين سقوط فتاة تدعى آيات ط.ح. ال. 25 عاما مقيمة مركز دكرنس، طالبة بكلية الإعلام بإحدى الجامعات، سقطت أثناء وجودها فى بلكونة مسكنها. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.

النيابة العامة الطابق السابع إحدى الجامعات بمحافظة الدقهلية مباشرة التحقيقات مأمور مركز شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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