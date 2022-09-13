تأجيل محاكمة متهم ذبح شابًا فى سوهاج لدور نوفمبر

أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج قرارًا يقضي بتأجيل محاكمة متهم قتل شاب ذبحا في دائرة مركز أخميم إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر، لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية بمركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه والعثور على جثته بدائرة المركز، وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فقام المتهم بدفع المجني عليه، من فوق دراجته النارية وانهال عليه بالضرب بساطور كان بحوزته، مما نتج عنه عدة كسور بالجمجمة، ونزيف بالمخ، وقطع بأوتار اليد، وتم نقل المجنى عليه الى المستشفى إلا أنه توفى بعد 3 أيام من محاولة إنقاذه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات.