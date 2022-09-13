الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 7 أشخاص بكدمات وحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر انفجار أنبوبة غاز داخل منزل بمركز رشيد بالبحيرة.

البداية بتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة. 

بالفحص تبين وقوع حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بقرية أدفينا التابعة لمركز رشيد بالبحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بحروق مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

انفجار أنبوبة غاز منزل رشيد بالبحيرة اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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