الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يطعن بائع عصائر فى مشاجرة بشبرا الخيمة

طعن
طعن
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أصيب عاطل وبائع عصائر خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلاف على أولوية حركة المرور، في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال عاطل وبائع عصائر مصابين إثر مشاجرة نشبت بينهما بشارع الوحدة دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "م س م"، 48 سنة، عاطل، مصاب بكدمة أسفل العين اليسرى، و"ع م ا"، 30 سنة، بائع عصائر، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر، إثر توقف الثانى بعربة بيع عصائر بشارع الوحدة دائرة شرطة أول شبرا الخيمة، وإعاقته سير الأول بسيارته، تطورت لمشاجرة، وأحدث الأول إصابة الثانى باستخدام سلاح أبيض "سكين".

تم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية حركة المرور أولوية حركة المرور مشاجرة مدينة شبرا الخيمة عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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