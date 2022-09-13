الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 3 بينهم تشادي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا محددة.

وجاء القرار، إنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادرق بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 396 لسنه 1956 بتنظيم السجون، تقرر العقو عن كل من توم ارديمى بيتشى (تشادي الجنسية) في القضية 1004 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وخليفة محمد خليفة الحسيني في القضية 16053 لسنة2021 ج مركز المحلة، وإبراهيم رجب الداودي زغلول في القضية 4134 لسنة 2020ج فارسكو.