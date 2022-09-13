الخطيب يستقبل وفد الاتحاد الكويتي لبحث سبل التعاون

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ظهر الثلاثاء، في مقر النادي بالجزيرة، وفد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يتقدمه عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد، وهايف المطيري نائب الرئيس، وجمال العتيبي عضو مجلس الإدارة، وصلاح القناعي الأمين العام.

وخلال الجلسة الودية أكد الخطيب عمق العلاقات التاريخية التي تجمع النادي الأهلي بالاتحاد الكويتي لكرة القدم وأندية دولة الكويت الشقيقة، وأنه بشكل شخصي يرتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع العديد من نجوم الكرة الكويتية السابقين منذ فترة وجوده في الملاعب.

من جانبه عبر عبد الله الشاهين، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن سعادته بزيارة النادي الأهلي ولقاء الكابتن الخطيب، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقة القوية بين الجانبين، وتطلعاته نحو تعزيز سبل التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة.

وشدد الشاهين على أن الأهلي قلعة رياضية عريقة تمثل واجهة مشرفة للرياضة العربية بما حققه من نجاحات كبيرة تخطت الحدود ووصلت إلى العالمية.

وقام وفد الاتحاد الكويتي لكرة القدم بجولة في مقر الجزيرة تفقد خلالها منطقة دولاب البطولات وصالة الأمير عبد الله الفيصل وملعب مختار التتش والنصب التذكاري للشهداء.

وفي ختام الزيارة، أهدى الكابتن الخطيب درع وعلم الأهلي وقميص الفريق إلى أعضاء الوفد، الذي أهدى لرئيس النادي درع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.