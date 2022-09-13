الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين يروجان الحشيش والاستروكس في القليوبية

الحشيش
الحشيش
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4262 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العبور، والمقيدة برقم لسنة 1613 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ك.ك" 31 سنة عاطل، و"م.م" 28 سنة عاطل، حازا وأحرازا بقصد الاتجار جوهر مخدر الاستروكس، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وردت لها معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة قسم شرطة العبور وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، على الفور جرى استئذان النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على  "كمية من مخدر الاستروكس تزن نحو 430 جراما، وكمية من مخدر الحشيش تزن 100 جرام، وسلاح أبيض و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المشدد السجن محافظة القليوبية العبور أمر الإحالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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