السجن 5 سنوات لعاطل زوّر توكيل بيع سيارة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات لعاطل؛ لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 1439 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية، توكيل بيع سيارة.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة عن أن المتهم "ب.س.ط"، عاطل، اشترك فى تزوير توكيل بيع سيارة توثيق مكتب الرمل، عن طريق إيهام المجني عليها "أ.س.ع" للحصول على مبلغ مالى، مقابل بيع سيارة عن طريق قيام المتهم باصطناع توكيل مزور على خلاف الحقيقة.

وتبين أن الأختام الموجودة على التوكيل لم تؤخذ من مكتب التوثيق، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.