الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطل زوّر توكيل بيع سيارة فى الإسكندرية

جريدة الدستور
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات لعاطل؛ لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 1439 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية، توكيل بيع سيارة.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة عن أن المتهم "ب.س.ط"، عاطل، اشترك فى تزوير توكيل بيع سيارة توثيق مكتب الرمل، عن طريق إيهام المجني عليها "أ.س.ع" للحصول على مبلغ مالى، مقابل بيع سيارة عن طريق قيام المتهم باصطناع توكيل مزور على خلاف الحقيقة.

وتبين أن الأختام الموجودة على التوكيل لم تؤخذ من مكتب التوثيق، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن محررات رسميه عاطل القضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

الأكثر قراءة

موقع التنسيق الإلكترونى.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات الاستعلام

رابط شغال.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس

سعر الذهب اليوم في مصر 2022 آخر تحديث

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالاسم فقط 2022

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.digital

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

استراتيجيات متباينة في جبهات الحرب الروسية الأوكرانية

ماجد حبته

كتاب للقاعدة ينصف مصر للطيران!

منى رجب

القدر يتدخل ليصبح تشارلز ملكًا على عرش إنجلترا

عفاف السيد

السنة المصرية.. أقدم تقويم شمسى

عبدالوهاب داود

الشارقة والدور المفقود فى الثقافة العربية

محمد رفعت

لبنان.. والقدوة من أم كلثوم وفيروز

جمال رشدي

نادى عيون نصر

بسنت حسن

التنمر والبؤس العام

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. المفتش العام للجيش المغربى يصل إسرائيل فى زيارة رسمية

عودة "أبو يائير".. لماذا جدد نتنياهو حملته للناخبين العرب؟

إسرائيل تحذر لبنان وحزب الله من تداعيات الإضرار بمصالحها