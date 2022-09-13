الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: وفدنا المشارك فى الأمم المتحدة لم يحصل بعد على تأشيرات دخول

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أكد مستشار البعثة الروسية الدائمة بالأمم المتحدة، سيرجي ليونيدشينكو، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

وقال ليونيدشينكو، خلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة للعلاقات بحق الدولة المضيفة: "سيبدأ قريبا الأسبوع الرفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، وفي الوقت نفسه، لا يزال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وكذلك أعضاء وفده والأشخاص المرافقون له، بمن فيهم الصحفيون الروس المشاركين لتغطية تصريحات الوزير لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول".

وأضاف: "هذا وضع غير مسبوق ودليل آخر على أن المشاكل المتعلقة بعدم وفاء البلد المضيف في الوفاء بالتزاماته من عام إلى آخر لم يتم حلها فحسب، بل زادت.. نعول على الدولة المضيفة إصدار تأشيرات للوزير ووفده وجميع المرافقين في أسرع وقت ممكن على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية".

ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 سبتمبر، وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الوزير الروسي سيلقي كلمته في 24 سبتمبر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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