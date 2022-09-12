الإثنين 12 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شبكة الكهرباء الفنلندية تجدد التحذير من انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذرت شركة "فينجريد أويج" التي تدير شبكة الكهرباء الفنلندية، الإثنين، من أن فنلندا تقترب من انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء المقبل مع وجود أمال ضئيلة في تمكنها من تجنب الاضطراب في الأسواق الأوروبية بشكل أوسع.

جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من التحدث عن إمكانية انقطاع الإمدادات لأول مرة.

وقالت شركة "فينجريد أويج" في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء: "إن الأسواق المضطربة أجبرت الشركات التي كانت تزود بلاده باحتياطي من الكهرباء إلى تقديم كميات أقل". 

ودعا مدير الشبكة الشركات التي لديها فائض توليد إلى تقديم ما يسمى بكهرباء احتياطية لتوفير خيارات أفضل وقت حدوث نقص.

وعادة ما يتم استخدام الإمدادات الاحتياطية عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة لتحقيق توازن الشبكة وتجنب حدوث عجز، مثلما يحدث عند هبوب طقس عاصف في وقت متأخر عما كان متوقعا أو سقوط محطة توليد كهرباء من الشبكة بشكل غير متوقع.

وقالت الشبكة: إنه "بدون احتياطيات كافية، فإن احتمال انقطاع الكهرباء يتزايد حال حدوث اضطراب وسيتم قطع الاستهلاك بشكل مؤقت".

فينجريد أويج إدارة شبكة الكهرباء الفنلندية التيار الكهربائي فصل الشتاء انقطاع التيار الكهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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