الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء تصادم سيارتين بالشرقية

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري الكسارة على طريق الصالحية الجديدة – مفارق القرين، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية أدي الي مصرع أب ونجله بينما اصيب شاب باصابات في الكتف.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري الكسارة على طريق الصالحية الجديدة – مفارق القرين، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

 بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع كلٍ من "ع.إ " موظف بقسم الصيانة في الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، مقيم في الصالحية الجديدة، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي في المخ ونزيف بالبطن، ونجله "أ"، متأثرًا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة وكسر في الضلوع، فيما أصيب "إ.خ"، مقيم في الصالحية الجديدة، باشتباه في وجود خلع بالكتف الأيسر.

 تم نقل المصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

حادث تصادم محافظة الشرقية شرطة الصالحية الجديدة اللواء محمد صلاح سيارة نصف نقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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