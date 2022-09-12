الإثنين 12 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة لتاجري مخدرات بالشروق

حشيش
حشيش
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامهما بحيازة 11 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار عقب ضبطهما في الشروق.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2513 لسنة 2022 الشروق، والمقيدة برقم 500 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش.

وشهد معاون مباحث إدارة الطرق والمنافذ، بأنه وأثناء تواجده بالتمركز الأمني وجد متهمين مستقلان السيارة قيادة المتهم الأول بدون لوحات معدنية وباستيقافها وسؤال قائدها عن التراخيص قرر بعدم حملها.

وبتفتيش السيارة عثر على جوال داخله 120 قطعة لجوهر مخدر ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الأول عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر على هاتف محمول وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيها وأن المبلغ المالي لسهولة التواصل مع العملاء.

ادارة الطرق والمنافذ السجن المشدد 10 بدون لوحات معدنية المواد المخدرة المتهم الأول غرامة 100 ألف جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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