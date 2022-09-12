الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بسلاح أبيض في ميكروباص بالشروق

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة سائق ميكروباص، بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة السلاح، في اتهامه بالتعدي على فتاة داخل سيارة أجرة وتهديدها بسكين.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3586 لسنة 2022 جنح الشروق، أن المتهم تعدى على المجني عليها بالقوة بأن باغتها حال ترجلها من السيارة قيادته، مشهرا سلاح أبيض في مواجهتها وحاول الاعتداء عليها على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية.

التجمع الخامس الاعتداء عليها السجن المشدد 3 سنوات المنعقدة بالتجمع الخامس المشدد 3 سنوات القاهرة المنعقدة بالسجن المشدد 3 سنوات

رئيس التحرير

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