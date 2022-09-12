6 نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

يعرف ارتفاع ضغط الدم غالبا بالقاتل الصامت، حيث يتسبب في مضاعفات بشكل سريع في فترة قصيرة إذا لم يتم السيطرة عليه، ووفقًا لموقع "the sun" يعد ارتفاع ضغط الدم هو المسئول عن 60 في المائة من السكتات الدماغية ونصف النوبات القلبية، فإذا كنت مصابًا به، فمن المرجح أن ينتهي بك الأمر في المستشفى بمقدار الضعف إذا أصبت بفيروس كورونا المستجد.

وقالت سيندي جودار، ممرضة القلب في مؤسسة القلب البريطانية، "هناك ما يصل إلى 5 ملايين بالغ في المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المشخص، وكثير من الناس لا يدركون أن لديهم مشكلة إلا بعد فوات الأوان، حيث يزيد ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل أخرى، مثل الفشل الكلوي وفشل القلب ومشاكل في البصر والخرف الوعائي.

- ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

أنت بحاجة إلى بعض الضغط حتى يتحرك الدم في جميع أنحاء جسمك، وهو يرتفع بشكل طبيعي أثناء النهار- على سبيل المثال، يزيد أثناء التنقل، عندما يتم قياس ضغط الدم، يتم إعطاؤك رقمين، الأول هو الضغط الانقباضي هذا هو أعلى مستوى يصل إليه ضغط الدم عندما ينبض قلبك، مما يدفع الدم إلى الالتفاف حول جسمك، والثاني هو الضغط الانبساطي وهو أدنى مستوى يصل إليه ضغط الدم عندما يرتاح قلبك بين الضربات، كلاهما يقاس بالمليمترات من الزئبق، مع القيمة الانقباضية أولاً، تليها القيمة الانبساطية.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن ضغط الدم المثالي يتراوح بين 90/60 و120/80.

- أعراض ضغط الدم

نادرًا ما يكون لارتفاع ضغط الدم أعراض ملحوظة، ولكن قد تعاني من الصداع، وعدم وضوح الرؤية، ونزيف الأنف، وضيق التنفس، والدوخة، وألم أو ضيق في الصدر.

- كيف يتم قياسه؟

يمكن لطبيبك العام أو الصيدلية المحلية قياس الضغط، وإذا كان الأمر طبيعيًا فستحتاج إلى الفحص مرة أخرى في غضون خمس سنوات تقريبًا، إلا إذا كنت مصابًا بمرض السكري، ومن ثم يجب أن يتم الفحص مرة واحدة في السنة.

يمكنك شراء جهاز خاص بك لاختبار نفسك في المنزل، ولكن لا تشتر أجهزة مراقبة المعصم أو الأصابع، اختر كفة أعلى الذراع وتأكد من أنها بالحجم المناسب لك.

- من الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم وكيف تقلل من المخاطر؟

يمكن أيضًا أن يكون وراثيًا ويسري في العائلات، لذا يجب الالتزام بهذه النصائح في حالة وجود ارتفاع في ضغط الدم بشكل وراثي.

- أن تحاول الإقلاع عن التدخين.

- عدم تناول المشروبات التي ترفع من ضغط الدم كالقهوة والشاي، وكذلك عدم تناول الكحول.

- الحفاظ على وزن صحي.

- حاول ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا.

- تناول المزيد من الفاكهة والخضروات وقلل من الملح.

- تنص الإرشادات على أن البالغين يجب ألا يتناولوا أكثر من 6 جرامات "ملعقة صغيرة" من الملح يوميًا- وهذا ما تضيفه إلى وجباتك وما هو موجود بالفعل في الطعام الذي تتناوله.

- هل يمكن علاج الضغط؟

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد تحتاج إلى دواء للمساعدة في خفضه.