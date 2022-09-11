الأحد 11 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة.. الملك تشارلز يلتقي ممثلين عن دول الكومنولث

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث
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التقى الملك تشارلز الثالث، رئيس الدولة لـ 14 بلدا إلى جانب بريطانيا، الأحد في قصر باكينجهام ممثلين عن دول الكومنولث في وقت تشهد بعض المستعمرات البريطانية السابقة نزعات للانتقال إلى نظام جمهوري.

 

يضم الكومنولث 56 دولة غالبيتها مستعمرات بريطانية سابقة وبينها 15 دولة بما يشمل بريطانيا واستراليا والباهاماس وكندا ونيوزيلاندا وجامايكا حيث الملك هو أيضا رئيس الدولة.

 

خلال يومه الثالث كملك، استقبل تشارلز الثالث رئيس الكومنولث، الأمينة العامة للمنظمة باتريشيا سكوتلاند قبل أن يستقبل المفوضين السامين لبريطانيا، وهم مثل سفراء، قدموا من مختلف الدول.

 

أعلنت كل دول الكومنولث تشارلز ملكا جديدا عليها بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. لكن إلى جانب المشاعر المؤكدة التي أثارتها وفاة الملكة لدى سكان هذه الدول الـ 56 والبالغ عددهم 2,5 مليار نسمة، يتساءل البعض حول قدرة تشارلز على اجتذاب الولاء نفسه الذي كانت تحظى به والدته.

 

على غرار جزيرة باربادوس في الكاريبي التي أصبحت السنة الماضية جمهورية بعد 55 عاما على استقلالها عن بريطانيا، تفكر دول أخرى في سلوك الطريق نفسه.

 

ترغب نسبة كبيرة من الاستراليين في أن تصبح بلادهم جمهورية وبينهم رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز رغم أنه أكد لشبكة "سكاي نيوز" أنه لا يفكر في تنظيم استفتاء في هذا الصدد خلال ولايته الأولى.

 

في كندا، يبقى مؤيدو الانتقال الى جمهورية أقلية، لكن استطلاعا للرأي نشر في ابريل الماضي أظهر ان 67% من الشعب لا يؤيدون أن يخلف تشارلز والدته.

 

بعيد تنصيب تشارلز ملكا على أنتيجوا وباربودا، أعلن جاستون براون رئيس وزراء هذه الدولة الواقعة في الانتيل عزمه على تنظيم استفتاء "في السنوات الثلاث المقبلة". 

 

وقال لشبكة التلفزيون البريطانية "آي تي في" "هذا ليس عملا عدائيا" تجاه الملكية لكنه "المحطة الأخيرة لانجاز طريقنا نحو الاستقلال".

 

خلال زيارة رسمية للأمير وليام وزوجته كايت إلى جامايكا في الربيع والتي واجه خلالها الزوجان انتقادات بشأن ماضي العبودية البريطاني، قال رئيس الوزراء أندرو هولنس إن انتقال بلاده الى نظام جمهوري أمر "حتمي".

 

المملكة المتحدة الملك تشارلز الثالث دول الكومنولث نظام جمهوري باتريشيا سكوتلاند

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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