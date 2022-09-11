الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.digital

تنسيق
تنسيق
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يبدأ الاستعلام في خلال الساعات القليلة المقبلة عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 tansik.digital من تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدور الثاني الثانوية العامة، عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الإلكتروني tansik.digital.

موعد الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 

ومن المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد مرور 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات ووصل عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الثالثة 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية للعام الجامعي الجديد 2023، بحد أدنى للمرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسبة 50%.

وينقر الطالبـ/ـة الثانوية العامة 2022 على موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية .

يطلب موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية من الطالب القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص به والرقم السري.

 ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

 قم بطباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

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تنسيق الجامعات 2022

ويمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق الجامعات 2022 علمي علوم / رياضة عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية من هنــــــــا https://tansik.digital.gov.eg

ويمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق الجامعات 2022 أدبي عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية من هنــــــــا https://tansik.digital.gov.eg

 

كيفية الحصول على الرقم السري لـ الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 

الحصول على الرقم السرى

يمكنك الحصول على الرقم السرى من استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة  و المكتوب بالمكان الموضح بالشكل

تنسيق الأزهر 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية

وفي ذات السياق ينتظر طلاب الثانوية الازهرية فتح باب تنسيق الأزهر 2022 لطلاب الدور الثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي سنوفره فور إعلان فتح باب التقديم رسميا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 تنسيق المرحلة الثالثة 2022 موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية تنسيق الجامعات 2022 بطاقة الترشيح الثانوية العامة وعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والأوراق المطلوبة للكليات

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