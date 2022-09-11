المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بااتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالهيروين والحشيش بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

البداية بورود معلومات لضباط مباحث مركز طهطا، مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في جوهر الحشيش والهيروين بدائرة المركز والقرى المجاورة لها، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأنهم يروجون بضاعتهم على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وراغبي الشراء، وتم القبض عليهم وبحوزتهم كميات من لفافات الهيروين والحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.