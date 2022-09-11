الأحد 11 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بااتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

حبس
حبس
ads

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالهيروين والحشيش بدائرة مركز طهطا.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

البداية بورود معلومات لضباط مباحث مركز طهطا، مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في جوهر الحشيش والهيروين بدائرة المركز والقرى المجاورة لها، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأنهم يروجون بضاعتهم على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وراغبي الشراء، وتم القبض عليهم وبحوزتهم كميات من لفافات الهيروين والحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 10 سنوات رامة 50 ألف جنيه الهيروين الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم في مصر 2022 آخر تحديث

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

من هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات 2022

مفتوح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة| نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

مدرس يهتك عرض 7 طالبات بمدرسة فى الهرم

بعد إعلان الجزء الأول من «ترقيات القضاة».. موعد حركة رؤساء المحاكم الابتدائية 2022-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

أحاديث الإفك

جمال-أسعد

الأقباط وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

العقيقة وأشياء أخرى

د.كريمة الحفناوى

قضايا التعليم والحوار الوطنى

أحمد الصغير

الخلايا النائمة والأفكار النائمة وطُرق المواجهة!

حسين دعسة

الموساد الإسرائيلي الصهيوني يخلط أوراق الاتفاق النووي مع إيران

علي سعدة

عوده الجمال لشوارع بورسعيد

د.أحمد الخميسى

التجارة بالمرأة وشعارات الحرية

صور

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف منقوص.. ماذا تعني نتائج تحقيقات إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة؟

طبيب سورى يعمل لصالح الموساد.. كيف تم تجنيده؟ وما المعلومات التى سربها؟

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله