«الزراعة»: خصم 10% من مستشفى دمنهور العسكري لعملاء صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

وقع الدكتور محمد الجارحى، مدير عام بصندوق التأمين على الماشية ومدير فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين مستشفى دمنهور العسكري وبين فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة، حيث تقوم مستشفى دمنهور العسكري بتقديم خصم ١٠% على جميع الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى إلى جميع عملاء صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة (من المستأمنين) وأسرهم بموجب وثيقة التأمين على الثروة الحيوانية المحررة من الصندوق.

ووقع على البروتوكول نيابة عن المستشفى العميد الطبيب رائف فاروق أبوالعلا قائد مستشفى دمنهور العسكري، وعن فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة دكتور محمد الجارحى مدير فرع الصندوق بالبحيرة، حيث تأتي هذه الخطوة لزيادة الدعم المقدم من الصندوق لعملائه من المستأمنين لديه ولرفع المعاناة عن كاهل أهالينا الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية بالبحيرة.



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‏وذلك فضلاً عن المزايا الأخرى التي يقدمها الصندوق للمربين من رعاية صحية بيطرية مجانية طوال مدة التأمين من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة للحيوانات المؤمن عليها وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق وتوفير حصة من النخالة الخشنة الردة بأسعار مخفضة ومدعمة من المطاحن الحكومية للحيوانات المؤمن عليها تأمين صحي عادى.

‏فضلاً عن صرف تعويضات تصل إلى ١٠٠% من القيمة التأمينية للحيوان شريطة الالتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين.

المستشفى العسكري



الجدير بالذكر أن الصندوق فى الفترة الأخيرة يشهد حراك ونهضة غير مسبوقة لنشر ثقافة التأمين الصحي على الماشية تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية للحفاظ على الثروة الحيوانية و تنميتها لتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة و بهدف إثراء الإقتصاد القومي المصري.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها ورفع المعاناة عن كاهل الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية وتكليفات اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطري و رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بضرورة نشر ثقافة التأمين الصحي على الماشية للحفاظ عليها وتنميتها عن طريق توفير خدمات تأمينية شاملة وزيادة المزايا المقدمة من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لعملائه المستأمنين وعليه.