الأحد 11 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو فى العياط

مخدر البانجو
مخدر البانجو
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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عاطلًا بحوزته كمية من مخدر البانجو، وسلاح ناري، في العياط، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة العياط، باتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وسلاح ناري بدون ترخيص.

وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

عاطل أمن الجيزة رجال المباحث النيابة المختصة مركز شرطة العياط

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