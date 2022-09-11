ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو فى العياط

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عاطلًا بحوزته كمية من مخدر البانجو، وسلاح ناري، في العياط، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة العياط، باتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وسلاح ناري بدون ترخيص.

وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.