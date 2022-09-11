الأحد 11 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، عاملاً بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأنه يقوم بترويج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه متلبسا وبحوزتهما كمية من لفافات الهيروين وزنت 5 جرام كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن 6 سنوات غرامة 100 ألف جنيه الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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