الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تنسيق معهد فني صحي 2022| موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

معهد فني صحي
معهد فني صحي
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يكثف البحث خلال هذه الساعات عن تنسيق معهد فني صحى 2022 خاصة  في المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة حيث  يكون الإقبال الأكبر على المعاهد والكليات التي تبقى فيها أماكن شاغرة بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية، وبحلول مساء الغد ستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والتي يترقبها نحو 200 ألف طالب وطالبة سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، الإعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق المعهد الفني الصحي 2022، وغيرها من المعاهد الفنية للتمريض، كمعهد فني تمريض القاهرة. 

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفي هذا السياق، أوضح التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه يجري الآن فرز رغبات المرحلة وتوزيع الطلاب وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، موضحًا أنه فور الانتهاء من أعمال الفرز سيتم الإعلان عن نتيجة التنسيق وحسبما جرى في المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق فالنتيجة تظهر خلال 72 من انتهاء ادخال الرغبات.

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تنسيق معهد فني صحى 2022

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني  أن نتيجة تنسيق معهد فني صحى 2022 مرتبطة بعدد الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات 2022، موضحة أن التوزيع الإقليمي للطلاب على المعاهد الفنية للتمريض وكليات التمريض، يخضع للقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن.

 

تنسيق الجامعات 2022

 المعهد الفني الصحي يتميز بضمه العديد من الأقسام العلمية، وتتمثل في أقسام التمريض والأسنان والتغذية العلاجية والتخدير والعظم والبصريات والأشعة والتصنيع الدوائي، والإرشاد والمختبرات الطبية والتثقيف الصحي، وغيرها من الأقسام.

 

الأماكن الشاغرة بالمعاهد الفنية للتمريض لطلاب شعبة علمي علوم 2022

 

** فني تمريض السويس

 

**فني تمريض اورام القاهره

 

** فنى تمريض أسوان

 

**فنى تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

 

**فنى تمريض القاهرة

 

** فني تمريض حلوان 

 

**فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

مجالات العمل في المعهد الفني الصحي 2022

 

يقبل الطلاب على الالتحاق بالمعهد الفني الصحي كونه  يتيح لخريجيه فرصة العمل كفني معمل أو فني أشعة أو فني تسجيل طبي أو فني تغذية علاجية، على حسب تخصصه الدراسي والقسم الذي التحق به، حيث سيتمكن الخريج من العمل في المستشفيات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي (مستشفيات الجامعة) وغيرها من القطاعات الطبية الخدمية.

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وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لخريجي المعهد من شعبة المختبرات الطبية أو الأسنان، العمل بشكل منفرد وإنشاء معامل تحاليل أو تركيبات أسنان خاصة بهم، شريطة استكمال الدراسة بالمعهد لمدة عامين آخرين، ثم عمل دبلومة في مجال التخصص، أما في حالة الرغبة فيفتح معمل تحاليل قبل استكمال الدراسة (بعد أول عامين فقط) يستلزم ذلك العمل بترخيص شخص آخر يحق له افتتاحه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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