الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط شاب حاصل على معهد فني تجاري لانتحاله صفة طبيب

ضبط شاب
ضبط شاب

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن فريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بضبط شخص حاصل على معهد فني تجاري ينتحل صفة طبيب بقرية العضاضية بمركز أبوتشت.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا بضرورة التصدي لكافة المخالفات التي قد تلحق بصحة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه أثناء متابعة المراكز والعيادات لفريق العلاج الحر بالمحافظة، تبين وجود مركز طبي متعدد التخصصات يتم إدارته بواسطة شخص حاصل على معهد فني، موجها فريق العلاج الحر الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر والدكتور أندرو أمير والدكتور أحمد فؤاد والدكتور نادي الرفاعي بشن حملة على المركز المخالف، وقد تبين أن المركز يدار بواسطة خريج معهد فني تجاري يقوم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وينتحل صفة طبيب.

وأوضح الدكتور مصطفى فؤاد، أنه قد تم عمل محضر في قسم الشرطة بانتحال صفة طبيب واستصدار قرار غلق للمكان المخالف.

من جانبه، أكد الدكتور راجي تاوضروس، أنه قد تم وضع خطة من فريق العلاج الحر بهدف المرور المستمر علي العيادات والمؤسسات الطبية والضرب بيد من حديد علي كافة المخالفات التي قد تلحق ضرر على المواطنين.

مكان مخالفات وزير صحي محافظ غلق المواطنين مدير مصطفي

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وائل لطفي

بيوت السويس

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