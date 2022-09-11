ضبط مخبز يبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجاري وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأسفرت الحملات، عن ضبط مخبز بمركز الدلنجات لبيعه خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات، وكذلك لتجميعه كميات من الدقيق المدعم تقدر بـ 11 شيكارة بإجمالي وزن 500 كيلو جرام، وبيعها بشكل غير قانوني في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .