الأحد 11 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

بريطانيا تنفى تصريحات بوتين بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية للدول الفقيرة

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية
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نفت بريطانيا اليوم الأحد، تأكيدًا كرره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تصدير جزء بسيط فقط من الحبوب الأوكرانية إلى دول فقيرة بموجب اتفاق دولي، ووصفت تلك التأكيدات بأن لا أساس لها من الصحة.

وقال بوتين يوم الأربعاء - دون أن يستشهد بمصدر - إن سفينتين فحسب من أصل 87 سفينة تحمل 60 ألف طن من المنتجات ذهبت لدول فقيرة.

وسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود، ودخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، نقلًا عن أرقام مصدرها الأمم المتحدة، إن نحو 30 بالمئة من الحبوب التي تم تصديرها بموجب الاتفاق وصلت إلى دول منخفضة ومتوسطة الدخل في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وأضافت الوزارة في تحديث مخابراتي يومي على تويتر إن روسيا تسعى لتنفيذ استراتيجية تضليل عمدي لتنأى بنفسها عن مشكلات انعدام الأمن الغذائي ووصم أوكرانيا وتقليل المعارضة لغزوها.

بريطانيا بوتين الرئيس الروسي الحبوب الحبوب الأوكرانية

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