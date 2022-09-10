زيلينسكي: القوات الأوكرانية استعادت 2000 كم.. والجيش الروسي يفرّمن المعركة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الجيش الأوكراني استعاد "ألفي كيلومتر من الأراضي" في سبتمبر، مؤكدا أن الجيش الروسي يتخذ "الخيار الصائب" بالفرار على وقع الهجوم الأوكراني المضاد في شمال شرق البلاد وجنوبها.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور على تليجرام: "حتى الآن، منذ مطلع سبتمبر، تم تحرير حوالى ألفي كيلومتر".

وكان قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني أكد الخميس أن قواته استعادت ألف كيلومتر مربع من الأراضي كانت محتلة.

وأضاف زيلينسكي "في الأيام الأخيرة، أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه: ظهره. في أي حال، الفرار هو الخيار الصائب بالنسبة اليهم".

وتابع: "لا مكان للمحتلين في أوكرانيا، ولن يكون لهم مكان أبدا".

وبداية سبتمبر، أعلن الجيش أولا شن هجوم مضاد في الجنوب قبل أن يحقق هذا الأسبوع اختراقا مفاجئا وسريعا للخطوط الروسية في الشمال الشرقي، وتحديدا في منطقة خاركيف.

وقال زيلينكسي الجمعة، إنه تم تحرير ثلاثين بلدة، لكن بلدات أخرى أضيفت الى القائمة السبت مع دخول الجيش الأوكراني مدينة كوبيانسك الاستراتيجية التي احتلها الجيش الروسي منذ أشهر عدة.

وسيطرة القوات الأوكرانية على هذه المدينة قد تطرح مشكلة جدية بالنسبة الى موسكو، لأن المدينة تقع على طرق إمدادات في اتجاه مواقع روسية أخرى على خط الجبهة.

ويبدو أن استعادة مدينة استراتيجية أخرى هي ايزيوم باتت أمرا وشيكا مع إعلان الجيش الروسي أنه يسحب قواته منها للدفاع عن منطقة دونيتسك الانفصالية.

تعزيزات روسية

وكان الجيش الروسي قد أعلن، أمس الجمعة، عن إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردًا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية لوكالات الأنباء الروسية عن نشر تعزيزات في هذا الاتجاه، وبثت شريط فيديو يظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق غير محددة الموقع، ولم يصدر بيان يفصل أو يعلق على عمليات الانتشار هذه.

وقال فيتالي جانتشيف، وهو مسئول روسي كبير في الإدارة التي شكلتها موسكو في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، في تصريح لقناة "روسيا 24"، الجمعة، إن "معارك شرسة" تدور حول مدينة بالاكليا التي ذكرت كييف، الخميس، أنها استعادتها.