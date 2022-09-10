السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد الدراسة في المدارس والجامعات 2022- 2023 والمدة

الدراسة
الدراسة
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 تبدأ المدارس الدولية في استقبال الطلاب خلال الأيام القليلة لذا يكثر البحث عن موعد الدراسة في المدراس الحكومية والجامعات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، للاستعداد لخريطة الدراسة بوقت كافِ وشراء المستلزمات من حقائب دراسية وكتب خارجية و غيرها وهي ما تنتشر في الأسواق خلال هذه الأيام كونه موسمًا سنويًا.

موعد الدراسة في المدارس والجامعات 2022- 2023

موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023.. تفاصيل

موعد بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات 2022-2023

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لمدة 30 أسبوعا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في الجامعات

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، موضحًا موعد بداية العام الدراسي 2023 للمدارس، من أول أكتوبر وحتى يوم الخميس 6 يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

موعد بداية العام الدراسي 2023  والمدة كاملة لها 

فيما قد أوضحت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وتقدر عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا على النحو التالي:- 

بداية الفصل الدراسي الأول  في المدارس

- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

الفصل الدراسي الثاني في المدارس 2023 

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو. 

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023. 

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023. 

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية. 

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية. 

- أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا. 

- تعد فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا. 

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- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم. 

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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