الخميس 01 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

لمدة 30 أسبوعا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في الجامعات

موعد بداية العام
موعد بداية العام الدراسي الجديد
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مع بداية سبتمبر يشغل بال ملايين المصريين موعد بداية العام الدراسي الجديد والاستعداد له بكافة المستلزمات والكتب والأدوات المكتبية وحتى شراء الملابس، لا سيما طلاب الجامعات فهم يستعدوا لبداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023 بشكل أكبر خاصة الطلاب من المحافظات والمدن البعيدة عن جامعاتهم.

موعد بدء الدراسة 2022 في الجامعات والمدارس

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في الجامعات 

ويتصدر موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 محركات البحث العالمية وفي السطور التالية يقدم "الدستور "خريطة الدراسة في العام الجامعي الجديد.

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موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس الحكومية والجامعات

بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 للجامعات

وفي وقت سابق اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والمقرر له أن ينطلق في الأول من شهر أكتوبر القادم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد للجامعات

ويوضح «الدستور»، في السطور التالية الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد للجامعات وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات اليوم.

بداية العام الدراسي الجديد للجامعات

صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق في اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي يبدأ السبت 1 أكتوبر 2022.

مدة الدراسة في العام الجامعي 2022- 2023

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

بداية العام الدراسي الجديد

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

بداية الفصل الدراسي  الثاني 2023 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية

خطة العام الدراسي الجديد للجامعات

بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2022

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

ووجه وزير التعليم العالي بسرعة انتهاء الكليات من إعلان كافة نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2022، وبدء الاستعداد للعام الدراسي القادم، وقيام الجامعات بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة مرافق الجامعات، وذلك خلال العُطلة الصيفية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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