السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس قاتل ابنة زوجته بأكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بضرب ابنة زوجته البالغة من العمر 4 سنوات، حتى فارقت الحياة، نتيجة تبولها أثناء نومها في مدينة 6 أكتوبر.

كلفت النيابة الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على جثة الطفلة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجدت، وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان الضحية، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمحاولة سيدة استخراج تصريح دفن لابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار اعتداء وكدمات وجروح بجسدها، مما يشير لوجود شبهة جنائية.

ألقى رجال المباحث القبض على والدة الطفلة، وبمواجهتها اعترفت بأنها تعمل خادمة، ومتزوجة من عامل، وأنه اعتدى على ابنتها المجني عليها بالضرب حتى فارق الحياة، مستغلًا خروجها للعمل.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بضربه الطفلة لتبولها أثناء نومها، حتى فارقت الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

النيابة العامة ذمة التحقيقات ابنة زوجته فارقت الحياة مدينة 6 أكتوبر الطبيب الشرعي

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وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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