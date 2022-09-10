رجال الإنقاذ النهري: انتشال جثة طالب غرق في النيل بالصف

تمكن رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بمنطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبيَّن غرق طالب تم تحديد هويته.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.