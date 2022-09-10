السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

رجال الإنقاذ النهري: انتشال جثة طالب غرق في النيل بالصف

غرق شاب
غرق شاب
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تمكن رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بمنطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبيَّن غرق طالب تم تحديد هويته.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال الإنقاذ النهري جثة طالب الصف النيابة المختصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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