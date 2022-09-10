هل وازنت الملكة بين النظام الملكي والأمومة؟

كانت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، معروفة بإحساسها الراسخ بالواجب، ولكن إلى جانب 70 عامًا من الخدمة لبلدها، كان دورها الأهم هو دور الأم.

ووفقًا لموقع “الديلي ميل” أنجبت طفلها الأول وكان عمرها 22 عامًا، ودخلت مرحلة الأمومة مبكرًا، لكن انتباهها انقسم ما بين الواجبات الملكية والأمومة حتماً عندما أصبحت ملكة في سن 25 عامًا فقط.

ووفقًا للموقع، على الرغم من أن الملكة استمرت في العمل الجاد، ودراسة الأوراق الرسمية والقيام بالعديد من الارتباطات، إلا أن دورها كأم لم يتأثر فيما عدا الجزء الأول من حياة أطفالها مما كان له أثر سلبي بالطبع على الأمير تشارلز الذي أكد كونه يحدد موعد مع والدته عندما يريد رؤيتها وتحدث سابقًا عن تربيته من جانب المربيات وليست والدته بسبب انشغالها.

والملكة تنبهت لذلك عندما عدت السنوات الأولى في حكمها، ولكن لا يزال تشارلز يتذكر العديد من المواقف التي جمعته بوالدته ففي مرحلتي الشباب والمرحلة الأخيرة من حياته ركزت الملكة على بيتها وأبنائها وأمورهم وتطورات حياتهم بل وأحفادها أيضًأ.

في نوفمبر 2021، في واحدة من خطاباتها العامة الأخيرة، تحدثت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الراحلة عن عائلتها عند مناقشة أهمية العمل ضد تغير المناخ ، قائلة: نحن نفعل هذا ليس لأنفسنا ولكن لأطفالنا وأطفالنا ، والذين يتبعون خطاهم.

بعد وفاة الملكة أشاد الملك تشارلز الثالث بأمه "الحبيبة" الملكة وتعهد "بتجديد" "وعدها بالحياة في الخدمة" حيث ألقى أول خطاب شخصي وكشف للغاية للأمة.

وقال الملك، وهو يبكي إلى أمي العزيزة، شكرًا لك، شكرًا لك''، حيث أشاد بإليزابيث الثانية باعتبارها مصدر إلهام ومثال لي ولكل عائلتي.

في خطاب مؤثر تم عرضه في قداس الصلاة والتفكير في كاتدرائية القديس بولس، تحدث الملك عن "وقت التغيير لعائلتي" بينما أشاد بـ"زوجته المحبوبة كاميلا" التي أصبحت ملكة “تقديراً لها. خدمة عامة مخلصة منذ زواجنا قبل 17 عامًا”.

قال الملك في خطابه عن “والدته الحبيبة” الراحلة إليزابيث الثانية: "نحن مدينون لها بأهم دين يمكن أن تدين به أي أسرة لأمها؛ من أجل حبها وعاطفتها وإرشادها وفهمها ومثالها.