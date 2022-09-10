6 مصابين من أسرة واحدة في حريق منزل بالغربية

نشب حريق داخل أحد المنازل بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بدرجات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فيما أسفر الحريق عن إصابة ستة أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية وسؤال ربة المنزل، أن الحريق نشب جراء اندلاع النيران من البوتاجاز أثناء إعداد وجبة طعام، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المحلة وزفتى العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.